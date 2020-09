Milan-Bodø/Glimt, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Terzo turno preliminare di Europa League per il Milan, che, dopo aver eliminato gli irlandesi dello Shamrock Rovers, si appresta ad ospitare allo stadio San Siro i norvegesi del Bodø/Glimt (fischio d'inizio alle 20.30 di giovedì 24 settembre). Una sfida alla quale i rossoneri si presentano reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Bologna nella prima giornata di Serie A e con uno Zlatan Ibrahimovic in grande forma, con lo svedese pronto a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco rossonero.

Milan-Bodø/Glimt, le scelte dei due allenatori

Stefano Pioli dovrebbe affidarsi ancora una volta al 4-2-3-1 visto in queste prime uscite stagionali. In difesa, a protezione di Donnarumma, spazio per Calabria, Kjaer, Gabbia ed Hernandez, mentre in mezzo al campo ci saranno Kessié e Bennacer. Davanti, a supporto di Ibrahimovic, il trio composto da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. Gli ospiti dovrebbero invece rispondere con un 4-3-3, con il tecnico Knutsen pronto ad affidarsi là davanti a Zincerknagel, Boniface e Hauge.

Milan-Bodø/Glimt in tv e streaming

La partita Milan- Bodø/Glimt sarà trasmessa in esclusiva sia in tv che in streaming da Dazn e sarà visibile anche sui dispositivi mobili scaricando la relativa app disponibile per i dispositivi iOS e Android.

Milan-Bodø/Glimt, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. Allenatore: Knutsen.