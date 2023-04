Milan, chi riposerà contro il Bologna pensando al Napoli: la probabile formazione

Una notte magica, quella vissuta ieri, mercoledì 13 aprile, dal Milan. I rossoneri, a San Siro, hanno superato per 1-0 il Napoli aggiudicandosi così il primo round del confronto valevole per i quarti di finale di Champions League. Il risultato, tuttavia, lascia ancora tutto aperto in vista della sfida di ritorno, in programma il prossimo martedì al Maradona. Ed anche tenendo conto dell'infuocato atto secondo dell'incrocio con gli azzurri Stefano Pioli preparerà l'imminente partita di Bologna, importantissima in ottica quarto posto.

Il Milan, la gara del Dall'Ara, non può certo prenderla sotto gamba, per due motivi: il primo è ovviamente legato alla classifica, dato che il Diavolo, complice un 2023 a ritmi tutt'altro che esaltanti, ha solamente un punto di vantaggio sulla quinta posizione, attualmente occupata dall'Inter; il secondo è dovuto all'ottimo momento di forma vissuto dai rossoblù, reduci da due vittorie consecutive e da 8 punti raccolti nelle ultime quattro gare. I felsinei, nel girone di ritorno, stanno facendo benissimo, tanto da risalire fino all'ottavo posto.

Malgrado questo, tuttavia, Pioli qualcosa cambierà contro gli emiliani, così da avere una squadra fresca per la battaglia del Maradona. In difesa potrebbe riposare Calabria, con il recuperato Kalulu pronto a prenderne il posto. Pressoché certo, poi, l'ingresso nella formazione iniziale di Thiaw per Kjaer. Improbabile, invece, che possa essere concesso un turno di riposo a Tomori e Theo Hernandez, mentre inn mezzo al campo potrebbe rifiatare Tonali, con Pobega che scalpita. I dubbi maggiori, tuttavia, sono in attacco: Rebic e Origi, fino a questo momento, hanno deluso le aspettative, ma Pioli vorrebbe comunque preservare almeno uno tra Giroud e Leao. A destra, invece, dovrebbe rivedersi Saelemaekers, che potrebbe rilevare Bennacer con Diaz, che sta attraversando un ottimo momento di forma, spostato nel ruolo di trequartista.