Milan-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Non vuole fermarsi, il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, reduci da quattro vittorie consecutive, andranno alla ricerca di un nuovo successo nella sfida contro il Bologna, in programma sabato 27 gennaio alle 20.45 e valevole per la 22esima giornata del campionato di serie A. Il Diavolo, al momento al terzo posto della classifica a -7 dalla Juventus e a -6 dall'Inter (che però ha giocato una partita in meno), intende infatti non solo blindare la propria posizione Champions, ma anche mantenere in vita qualche speranza tricolore. Attenzione, però, ai rossoblù, che si presenteranno a San Siro affamati di riscatto dopo gli ultimi risultati negativi (appena un punto raccolto nelle ultime tre gare).

Milan-Bologna, le scelte di Pioli

Pioli, viste le recenti risposte positive avute dalla sua squadra, non dovrebbe apportare cambiamenti nella formazione iniziale. Modulo di partenza sarà quindi il solito 4-2-3-1, con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao chiamati ad agire alle spalle di Giroud. A centrocampo confermato Adli al fianco di Reijnders, mentre in difesa ci sarà ancora Gabbia a comporre la coppia centrale con Kjaer. Terzini Calabria ed Hernandez.

Milan-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, dall'altra parte, sarà privo di Posch, fermato per un turno dal giudice sportivo. Sulla corsia destra difensiva, quindi, spazio per De Silvestri, con Kristiansen dall'altra parte e Calafiori ed uno tra Beukema e Lucumì a comporre la coppia centrale. A centrocampo Ferguson, Freuler e Aebischer, mentre il tridente offensivo sarà formato da Orsolini, Zirkzee e Urbanski.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Urbanski. All. Thiago Motta

Milan-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Bologna, in programma sabato 27 gennaio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 22esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.