Milan-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo la parentesi dei sorteggi di Champions, l’attenzione del Milan torna ad essere completamente catalizzata dal terzo turno di campionato, che vedrà i rossoneri ospitare un Bologna reduce dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio e dal pareggio del “Dall’Ara” contro il Verona. I campioni d’Italia in carica vantano uno “storico” decisamente favorevole contro i rossoblu, visto che sono usciti sconfitti in una sola occasione negli ultimi venticinque incroci (gennaio 2016, 1-0 di Giaccherini a San Siro) con un bilancio di 18 vinte e sei pareggi. Ed un risultato positivo allungherebbe ulteriormente la striscia di imbattibilità in serie A, ora a quota 18 con dodici affermazioni e sei pareggi (nessuno nei principali cinque tornei continentali ha attualmente fatto meglio).

Milan-Bologna, le scelte di Pioli

Per la sfida contro i felsinei l’allenatore dei rossoneri dovrebbe riproporre in difesa ed a centrocampo il consueto assetto con Maignan a protezione della porta, pacchetto arretrato a quattro con Calabria e Theo Hernández terzini e Tomori-Kalulu in mezzo, schermati in mediana da Bennacer e Tonali. Più incertezza sul fronte offensivo: favorito De Ketelaere nel ruolo di trequartista a supportare Giroud come vertice offensivo preferito a Rebic e Origi. Come esterni alti la scelta dovrebbe ricadere su Leão e Messias (in vantaggio su Saelemaekers). Iniziale panchina per Diaz, ancora fermi ai box Krunic e Ibrahimovic.

Milan-Bologna , le scelte di M i hajlovic

Il tecnico dei rossoblu avrà nuovamente a disposizione Soumaoro al rientro dopo il turno di stop, che riprenderà così il suo posto in difesa accanto a Medel. Come braccetto di sinistra salgono le quotazioni di Lucumí - ultimo arrivo del mercato estivo – in ballottaggio con Bonifazi. De Silvestri agirà sul binario destro, sul versante opposto Cambiaso lotta per una maglia da titolare con Lykogiannis mentre il cuore della mediana non dovrebbe presentare novità con la conferma di Dominguez, Schouten regista e Soriano (possibile l’utilizzo a gara in corso di Ferguson, che ha scontato le due giornate di squalifica ed è alla sua prima convocazione). In avanti Orsolini è stato appiedato dal giudice sportivo, il partner offensivo di Arnautovic uscirà dal duello tra Barrow e Sansone, col primo che parte leggermente favorito.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández, Tonali, Bennacer, Messias, De Ketelaere, Rafael Leão, Giroud. All. Pioli

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Bonifazi, De Silvestri, Schouten, Nico Domínguez, Cambiaso, Soriano, Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

Milan-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Bologna sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e su Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.