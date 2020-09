Milan-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Esordio in campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo aver superato per 2-0 lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League, si apprestano ad ospitare a San Siro il Bologna di Sinisa Mihajlovic (fischio d'inizio alle 20.45 di lunedì 21 settembre) nel posticipo della prima giornata di Serie A. Una gara insidiosa per il Diavolo, che farà però di tutto per iniziare con il piede giusto il torneo.

Milan-Bologna, le scelte dei due allenatori

Il Milan dovrebbe schierarsi con l'ormai consolidato 4-2-3-1. In porta ci sarà Donnarumma, protetto dal pacchetto difensivo composto da Calabria, Kjaer, Gabbia ed Hernandez. In mezzo al campo spazio per Kessié e Bennacer, con Tonali inizialmente in panchina. Là davanti, a supporto di Zlatan Ibrahimovic, ci saranno invece Castillejo, Calhanoglu e Rebic. Analogo modulo per il Bologna, che in attacco si affiderà all'esperto Palacio supportato da Orsolini, Soriano e Barrow. A centrocampo agiranno Poli e Schouten, mentre in difesa, davanti al portiere Skorupski, ci saranno De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Dijks.

Milan-Bologna in tv e streaming

Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go anche mediante dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando l'apposita app per sistemi Ios e Android. Esiste poi la possibilità Now Tv: acquistando un pacchetto dedicato, il servizio live e on demand di Sky offre la visione in streaming anche delle gare di Serie A.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.