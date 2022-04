Milan-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia di un'altra vittoria per proseguire nella cavalcata scudetto. Questo l'obiettivo del Milan, che, dopo i successi ottenuti contro Napoli, Empoli e Cagliari, andrà alla ricerca di altri tre punti nella sfida contro il Bologna, in programma lunedì alle 20.45 e valevole per la 31esima giornata di Serie A. I rossoneri, primi in classifica con tre lunghezze di vantaggio sul Napoli, impegnato a Bergamo contro l'Atalanta, stanno attraversando un ottimo momento di forma e si sono ormai candidati come la favorita numero uno per la conquista del tricolore.

Il Bologna, dall'altra parte, è invece ormai in una zona tranquilla di classifica malgrado gli ultimi due ko consecutivi, ma vorrà dar vita ad una prova di orgoglio per il suo tecnico Sinisa Mihajlovic, costretto a fermarsi nuovamente a causa del ritorno della malattia.

Milan-Bologna, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Bologna, potrà contare su tutti gli effettivi, eccezion fatta per Bakayoko, Maldini ed il lungodegente Kjaer. Il modulo di partenza sarà il consueto 4-2-3-1, con Giroud in vantaggio su Ibrahimovic per un posto al centro dell'attacco. Alle spalle del francese spazio per Messias, Kessie e Leao, con Diaz e Saelemaekers pronti a subentrare in corso d'opera. In mezzo al campo ci sarà spazio per Tonali e Bennacer, mentre la linea difensiva sarà formata da Calabria, Kalulu, Tomori ed Hernandez. Tra i pali Maignan.

Milan-Bologna, le scelte di Mihajlovic

Sulla panchina del Bologna siederà Tanjga, ma le scelte di formazione saranno comunque prese da Mihajlovic. Il tecnico si affiderà al 3-4-2-1, con Orsolini e Soriano in vantaggio su Barrow e Aebischer per agire alle spalle dell'unica punta Arnautovic. In mezzo al campo ci saranno Svanberg e Schouten con Hickey e Dijks a presidiare le corsie esterne, mentre la linea difensiva sarà formata da Soumaoro, Medel e Theate. In porta Skorupski.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic. All. Mihajlovic (in panchina Tanjga).

Milan-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.