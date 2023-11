Dove vedere Milan-Borussia Dortmund in tv e streaming: le probabili formazioni

Una sfida da non fallire. Il Milan, reduce dal successo in campionato per 1-0 con la Fiorentina, ospiterà martedì 28 novembre alle 21 a San Siro il Borussia Dortmund in una gara decisiva per il proprio futuro europeo. I rossoneri, al momento, occupano il terzo posto del girone F di Champions League con i loro 5 punti, uno meno del Paris Saint-Germain e due meno dei tedeschi. Per la formazione di Pioli, quindi, sarà vietato compiere passi falsi per poi giocarsi il pass per gli ottavi di finale nell'ultima decisiva sfida con il Newcastle.

Milan-Borussia Dortmund, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida con il Borussia Dortmund, ritroverà Giroud, assente in campionato per squalifica. Il francese prenderà posto al centro dell'attacco nel 4-2-3-1 rossonero, con Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic (ancora ai box Leao) ad agire alle sue spalle. In mezzo al campo il tandem formato da Krunic e Reijnders, mentre in difesa la coppia centrale sarà ancora formata da Thiaw e Tomori. Terzini Calabria ed Hernandez, tra i pali Maignan.

Milan-Borussia Dortmund, le scelte di Terzic

Terzic, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Brandt, Fullkrug e Malen a comporre il tridente offensivo. A centrocampo Emre Can, Ozcan e Sabitzer, mentre la linea difensiva sarà formata da Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini. In porta Kobel.

Milan-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli.

Borussia Dortmund (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan, Sabitzer; Brandt, Fullkrug, Malen. All. Terzic.

Milan-Borussia Dortmund, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Borussia Dortmund, in programma martedì 28 novembre alle 21 a San Siro e valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Canale 5 e da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99 euro al mese.