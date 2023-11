Milan-Borussia Dortmund, le quote dei bookmakers

Una gara in cui il Milan non potrà sbagliare. I rossoneri, reduci dal successo per 1-0 contro la Fiorentina in campionato, ospiteranno martedì 28 novembre a San Siro il Borussia Dortmund nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida in cui la formazione di Stefano Pioli, attualmente terza nel gruppo F con i suoi 5 punti, dovrà necessariamente conquistare un risultato positivo per rimanere in corsa per un posto per gli ottavi di finale. Il Diavolo, infatti, è costretto ad inseguire sia i tedeschi, primi a quota 7, sia il Paris Saint-Germain, secondo a 6. Nell'ultima giornata il Milan farà poi visita al Newcastle, al momento ultimo a 4.

Le quote

La partita con il Borussia Dortmund non si preannuncia certo come una delle più semplici, ma i rossoneri, per i bookmakers, hanno buone possibilità di fare bottino pieno. Il successo del Milan, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), è infatti quotato a 2, mentre la vittoria giallonera oscilla tra 3.60 e 3.65. La quota del segno X, invece va da 3.50 a 3.60.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Milan-Borussia Dortmund: