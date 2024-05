Dove vedere Milan-Cagliari in tv: le probabili formazioni

Da una parte la voglia di tornare alla vittoria dopo quattro gare con appena tre punti all'attivo, dall'altra la fame di punti salvezza. Quella tra Milan e Cagliari, in programma sabato 11 maggio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 36esima giornata del campionato di serie A, sarà una partita ricca di spunti, con entrambe le formazioni che tenteranno di portare a casa l'intera posta in palio. I rossoneri, reduci da due pareggi consecutivi, vogliono chiudere il discorso secondo posto tenendo a distanza la Juventus di Massimiliano Allegri, mentre i sardi non possono permettersi passi falsi se non vogliono rischiare di essere risucchiati in zona retrocessione, oggi distante tre lunghezze.

Milan-Cagliari, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Cagliari, dovrà fare ancora a meno di Loftus-Cheek, costretto ai box per un problema fisico. Sulla trequarti, nel 4-2-3-1 rossonero, dovrebbe quindi esserci spazio per Chukwueze insieme a Pulisic e Leao, con Giroud ad agire da terminale offensivo. In mezzo al campo certo del posto Reijnders, con l'altra maglia contesa da Bennacer (favorito) e Adli. In difesa il prescelto per comporre la coppia centrale con Tomori dovrebbe essere Gabbia, al momento avanti nelle gerarchie a Thiaw. Sulle corsie esterne Calabria ed Hernandez, tra i pali Sportiello (ancora out Maignan).

Milan-Cagliari, le scelte di Ranieri

Ranieri, per la trasferta di San Siro, sarà privo degli squalificati Augello e Gaetano. Modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Nandez, Oristanio e Luvumbo chiamati a supportare in attacco Shomurodov (scalpita però anche Petagna). A centrocampo Makoumbou e Deiola, mentre la linea difensiva sarà formata da Zappa, Mina, Dossena e Obert (quest'ultimo è però insidiato da Azzi).

Milan-Cagliari, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Makoumbou, Deiola; Nandez, Oristanio, Luvumbo; Shomurodov. All. Ranieri

Milan-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Cagliari, in programma sabato 11 maggio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 36esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.