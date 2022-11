Milan, i nuovi? Non pervenuti: il flop del mercato estivo

Un pareggio che fa scattare l'allarme. Il Milan, sul campo della Cremonese, nella gara valevole per la 14esima giornata del campionato di serie A, non è andato oltre lo 0-0, scivolando a -8 dal Napoli capolista, che ha battuto a domicilio per 2-0 l'Empoli. Un mezzo passo falso che, in particolare, conferma le difficoltà di quei giocatori, arrivati in estate, che avrebbero dovuto far compiere un ulteriore salto di qualità ai rossoneri dopo lo scudetto conquistato nella passata stagione. I nuovi, almeno fin qui, stanno invece ampiamente deludendo le aspettativa, faticando enormemente ad incidere nelle sorti del Diavolo.

Il flop degli acquisti estivi

Partiamo da quello che, in estate, è stato l'acquisto più costoso, vale a dire Charles De Ketelaere. Prelevato per 36 milioni di euro dal Bruges e arrivato tra grandi aspettative, il belga aveva destato qualche buona impressione nelle prime apparizioni, salvo poi spegnersi gradualmente, fino ad arrivare, nelle ultime settimane, ad un utilizzo sempre minore da parte di Pioli, che lo lascia ormai frequentemente in panchina. Ancora zero gol all'attivo e la sensazione, quando è in campo, che mai possa davvero cambiare le sorti della gara.

Altra grande delusione, almeno fino a questo momento, è Divock Origi, arrivato a parametro zero dal Liverpool. L'attaccante, dopo una prima parte di stagione tormentata dagli infortuni, è riuscito a trovare un po' più di spazio nelle ultime settimane, ma di gol, in tutto, ne è arrivato soltanto uno: troppo poco per chi, come lui, era chiamato a dar manforte al reparto offensivo rossonero.

Scarso peso hanno avuto anche Sergino Dest, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro dal Barcellona, e Yacine Adli, che era stato acquistato dal Milan già nel 2021 rimanendo però per un altro anno in prestito al Bordeaux. Sia il terzino che il centrocampista, di spazio, ne hanno trovato ben poco e, quando chiamati in causa, hanno mostrato di essere forse ancora un po' acerbi. Pochissimi anche i minuti messi insieme da Aster Vranckx e Malick Thiaw, acquisti, in questo caso, fatti più in prospettiva che per il presente.