Milan, il programma dopo la tournée negli Usa: il calendario delle amichevoli

È terminata con la sconfitta per 1-0 contro il Barcellona la tournée negli Stati Uniti del Milan. Un viaggio intercontinentale, per i rossoneri, avaro dal punto di vista dei risultati, dato che Giroud e compagni hanno incassato tre ko in altrettanti incontri (prima del passo falso con il Barcellona, il Diavolo era stato battuto dal Real Madrid per 3-2 e dalla Juventus ai calci di rigore), ma ricco di spunti preziosi per il tecnico Stefano Pioli in vista del via ufficiale della stagione, previsto per il 21 agosto in occasione della gara contro il Bologna valevole per la prima giornata del campionato di serie A.

Il programma

Il Milan, nella nottata tra il 2 ed il 3 agosto, farà ritorno in Italia, dove proseguirà la propria preparazione a Milanello. Prima del debutto in campionato, i rossoneri saranno impegnati in altre amichevoli, così da permettere a Pioli di rodare i meccanismi di gioco e di continuare con il processo di integrazione dei nuovi arrivati. L'8 agosto, all'U-Power Stadium, Giroud e compagni affronteranno il Monza nel Trofeo Silvio Berlusconi, mentre il giorno seguente, al centro sportivo di Milanello, andrà in scena la sfida con il Trento. Sempre a Milanello il Milan affronterà poi il 12 agosto i tunisini dell'Étoile Sportive du Sahel, mentre il 13 sarà la volta del test contro il Novara.

Di seguito il programma completo delle amichevoli: