Milan, il calendario delle amichevoli estive

È ufficialmente iniziata la stagione 2023/2024 del Milan. I rossoneri, nella giornata di oggi, lunedì 10 luglio, si sono ritrovati per il raduno a Milanello, dove sosterranno le prime sedute di allenamento. Tre, al momento, i volti nuovi a disposizione del tecnico Stefano Pioli: Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996 prelevato nei giorni scorsi a titolo definitivo dal Chelsea per circa 16 milioni di euro più quattro di bonus, Luka Romero, attaccante argentino classe 2004 arrivato a parametro zero dalla Lazio, e Marco Sportiello, portiere classe 1992 ingaggiato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'Atalanta.

Il calendario delle amichevoli estive

Il Milan, il 20 luglio, partirà per la tournée negli Stati Uniti, durante la quale scenderà in campo per tre amichevoli di prestigio: il 24 contro il Real Madrid, il 28 contro la Juventus e, infine, il 2 agosto contro il Barcellona. Una volta rientrati in Italia, i rossoneri saranno impegnati contro il Monza nel Trofeo Berlusconi, che si disputerà l'8 agosto all'U-Power Stadium.

Questo, nel dettaglio, il calendario (provvisorio) delle amichevoli estive del Milan: