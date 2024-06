Milan, il calendario delle amichevoli estive 2024

Provare a fare meglio sia in campionato che in Champions League. Questo l'obiettivo del Milan per la stagione 2024/2025, nella quale il Diavolo cercherà di fare un salto di qualità anche in Europa oltre che in patria. I rossoneri, dopo il divorzio con Stefano Pioli, ripartiranno da Paulo Fonseca, reduce dall'esperienza in Francia con il Lilla. Per il tecnico portoghese si tratta di un ritorno nel nostro campionato, data l'esperienza tra il 2019 ed il 2021 alla guida della Roma, durante la quale ha ottenuto un quinto ed un settimo posto. E a lui spetterà il compito di dare vita ad un nuovo progetto che possa permettere al Milan di tornare a lottare per lo scudetto.

Il calendario delle amichevoli estive del Milan

Le date di raduno e ritiro in preparazione della nuova stagione non sono state ancora rese note dal club rossonero, ma è già stato stilato un primo programma di amichevoli. Il Milan, il prossimo 20 luglio, affronterà in Austria il Rapid Vienna, mentre successivamente sarà impegnato negli Stati Uniti al Soccer Champions Tour 2024. Negli States affronterà prima il Manchester City a New York il 27 luglio, poi il Real Madrid a Chicago il 31 luglio ed infine il Barcellona a Baltimora il 6 agosto. Nelle prossime settimane, verosimilmente, verranno comunicate le date di altri impegni amichevoli.

Questo, al momento, il calendario completo delle amichevoli prestagionali del Milan: