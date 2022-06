Milan, il calendario delle amichevoli estive: tutte le date

Provare a difendere quel titolo di campione d'Italia conquistato lo scorso 22 maggio. Questo l'obiettivo del Milan per la stagione 2022/2023, durante la quale il Diavolo cercherà di compiere un salto di qualità anche in Europa. I rossoneri, che si sono appena aggiudicati le prestazioni dell'attaccante belga Divock Origi, si stanno godendo gli ultimi giorni di riposo prima del raduno, fissato per il 4 luglio a Milanello. La formazione di Stefano Pioli, dal 23 al 27 luglio, sarà poi in Austria a Klagenfurt per un breve ritiro, durante il quale il tecnico inizierà a provare schemi e uomini in vista del prossimo campionato di Serie A, che prenderà il via nel weekend del 13-14 agosto.

Il calendario delle amichevoli estive del Milan

Il debutto del Milan, al momento, è fissato per il 16 luglio, quando Giroud e compagni faranno visita ai tedeschi del Colonia. Esattamente una settimana più tardi i rossoneri voleranno in Ungheria per affrontare lo Zalaegerszegi, formazione del massimo campionato locale. Il 31 luglio, invece, sfida sul campo del Marsiglia. Il calendario, tuttavia, è ancora in fase di definizione ed il Diavolo, verosimilmente, disputerà altri match amichevoli prima del via ufficiale della stagione.

Questo, al momento, il calendario completo delle amichevoli prestagionali del Milan: