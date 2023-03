Milan, tra campionato e Champions: il calendario di aprile

Un periodo, per il Milan, non certo dei più semplici. I rossoneri, malgrado abbiano staccato il pass per i quarti di finale di Champions League superando agli ottavi il Tottenham, stanno faticando non poco in campionato, dove hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre gare. Un ritmo lento che, adesso, mette a rischio anche un posto tra le prime quattro: la formazione di Stefano Pioli ha infatti appena un punto di vantaggio sulla Roma di José Mourinho, quinta forza del torneo. Al ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali, il Diavolo dovrà quindi necessariamente aumentare il proprio ritmo.

Tripla sfida con il Napoli

L'inizio del mese di aprile, per il Milan, non sarà però certo dei più semplici. I rossoneri, domenica 2, faranno infatti visita allo stadio Maradona al Napoli, formazione che viaggia ormai a vele spiegate verso la conquista dello scudetto. Una sfida che per i rossoneri si riproporrà anche in Champions League, con la gara di andata, che si giocherà a San Siro, in programma il 12 ed il ritorno, in terra partenopea, in calendario il 18. Nel mezzo le partite di campionato contro Empoli (in casa) e Bologna (in trasferta). Per i rossoneri aprile si chiuderà poi con il match interno contro il Lecce e la delicata trasferta con la Roma in quello che, guardando la classifica odierna, potrebbe essere un vero e proprio spareggio in chiave Champions.

Milan, il calendario di aprile

Questi, nel dettaglio, gli impegni del Milan nel mese di aprile: