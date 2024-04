Milan, tra derby ed Europa League: il calendario di aprile

Un momento quanto mai positivo, quello che sta vivendo il Milan. I rossoneri, tra campionato ed Europa League, hanno conquistato sei vittorie nelle ultime sei gare, ritrovando così il sorriso dopo un momento difficile. La formazione di Stefano Pioli, in particolare, ha blindato il secondo posto in serie A, dato il rassicurante +6 sulla Juventus di Massimiliano Allegri. Al Diavolo, adesso, spetterà tuttavia il compito di non abbassare la tensione, così da vivere un finale di stagione da protagonista.

Milan, il calendario di aprile

Il primo impegno del mese di aprile, per il Milan, sarà quello contro il Lecce, in programma sabato 6 a San Siro. I rossoneri, successivamente, saranno impegnati nella doppia sfida con la Roma nei quarti di finale di Europa League (andata in casa l'11, ritorno in trasferta il 18), intervallata dalla gara esterna di campionato contro il pericolante Sassuolo. Il 22, invece, sarà la volta del derby contro l'Inter: un match in cui la formazione di Pioli non potrà sbagliare, dato che i nerazzurri, in caso di vittoria, potrebbero festeggiare proprio in quell'occasione la matematica conquista dello scudetto. Infine, con data ancora da definire, il Milan affronterà allo Stadium la Juventus in quello che, ad oggi, sarebbe un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto.

Questo, nel dettaglio, il calendario nel mese di aprile del Milan: