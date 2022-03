Milan, un mese per la fuga scudetto: il calendario rossonero alla ripresa

Tre vittorie consecutive e tre punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. È un Milan che sogna in grande, quello protagonista in Serie A. Il Diavolo, quando al termine del campionato mancano appena otto giornate, sta accarezzando con sempre più convinzione l'idea di riportare a Milanello quello scudetto che, nella Milano rossonera, manca dal lontano 2011. Gli uomini di Pioli, dopo aver attraversato un momento difficile, hanno nuovamente innescato le marce alte nelle ultime settimane e adesso mirano ad arrivare fino in fondo senza più cali di tensione. Ed anche il calendario sembra dare una mano a Ibra e compagni per dare uno strappo decisivo nella lotta scudetto.

Milan, il calendario alla ripresa

Al rientro in campo dopo gli impegni delle Nazionali, il Milan sarà infatti atteso da tre gare sulla carta tutt'altro che proibitive. I rossoneri, lunedì 4 aprile, ospiteranno a San Siro il Bologna, prima di fare visita la domenica successiva al Torino per poi tornare al Meazza nel match interno contro il Genoa. Tre partite in cui la squadra di Pioli potrebbe cogliere l'intera posta in palio, approfittando così degli eventuali passi falsi delle concorrenti per blindare il primo posto. Soltanto nella parte finale del mese il Diavolo sarà chiamato a sfide più impegnative, affrontando prima l'Inter nella semifinale di ritorno della Coppa Italia e poi la Lazio all'Olimpico di Roma.

Questo, nel dettaglio, il calendario completo del Milan nel mese di aprile: