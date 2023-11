Milan, dicembre è già decisivo: il calendario

Il mese di novembre, per il Milan, non si è certo concluso nel migliore dei modi. I rossoneri, nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, sono stati superati a domicilio per 1-3 dal Borussia Dortmund, con la qualificazione agli ottavi adesso appesa ad un filo. Un ko, quello con i tedeschi, che certifica il momento difficile del Diavolo, che ha vinto soltanto due delle ultime otto gare giocate. Chiaro, quindi, che gli uomini di Stefano Pioli siano chiamati a cambiare decisamente marcia nelle prossime settimane.

Il calendario di dicembre

Il nuovo mese, per il Milan, inizierà con la partita interna contro il Frosinone, in programma sabato 2 dicembre. Un impegno non così semplice, dato che i ciociari sono una delle vere sorprese di questa prima parte di stagione. I rossoneri, la settimana successiva, faranno poi visita all'Atalanta in uno scontro diretto per l'Europa, prima di volare in Inghilterra per il decisivo match di Champions League con il Newcastle. Sarà quindi la volta della gara interna con il Monza, che precederà gli impegni contro Salernitana (in trasferta) e Sassuolo (in casa).

Questo, nel dettaglio, il calendario del Milan nel mese di dicembre: