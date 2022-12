Milan, il calendario alla ripresa

Dopo la lunga sosta per i Mondiali 2022 in Qatar, che si sono conclusi con la vittoria dell'Argentina ai calci di rigore contro la Francia al termine di una sfida epica, si avvicina il ritorno in campo per le formazioni di serie A. Il 4 gennaio, infatti, è in programma la 16esima giornata del torneo, che vedrà il Milan di Stefano Pioli impegnato all'Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola. Una gara in cui i rossoneri, al momento secondi in classifica a -8 dal Napoli, vorranno andare a caccia dei tre punti per iniziare al meglio il nuovo anno e presentarsi al meglio ai successivi impegni.

Il Diavolo, dopo aver fatto visita ai campani, sarà infatti atteso dal delicato match contro la Roma, in programma l'8 gennaio a San Siro. Il Milan, successivamente, affronterà il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia (11 gennaio) prima di fare visita al Lecce (14 gennaio). Il 18 gennaio, invece, sarà la volta dell'infuocato derby in Supercoppa contro l'Inter, che metterà in palio il primo trofeo stagionale. La settimana successiva i rossoneri faranno poi tappa nella Roma biancoceleste per affrontare la Lazio in uno scontro diretto d'alta classifica (24 gennaio), prima di chiudere il mese di gennaio a San Siro contro il Sassuolo di Dionisi.

Milan, il calendario del mese di gennaio

Questi, nel dettaglio, tutti gli impegni nel mese di gennaio del Milan: