Milan, Coppa Italia e campionato: il calendario di gennaio

Il 2023, per il Milan, si è chiuso con la vittoria per 1-0 sul Sassuolo. Un successo che permette ai rossoneri, al momento terzi in classifica, di respirare dopo un momento difficile. La formazione di Stefano Pioli, nelle ultime settimane, ha infatti faticato più del dovuto, scivolando a -9 dall'Inter capolista. In Champions, invece, è arrivato soltanto un terzo posto nella fase a gironi, con il Diavolo "retrocesso" in Europa League. Chiaro, quindi, che nel nuovo anno servirà un'inversione di tendenza per dare un significato diverso alla seconda parte di stagione.

Coppa Italia e campionato, gli impegni di gennaio

Il 2024, per il Milan, si aprirà con la sfida interna valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma il 2 gennaio. Cinque giorni più tardi, invece, i rossoneri faranno visita al pericolante Empoli in campionato, gara che precederà il big match contro la Roma del 14 gennaio: un impegno, quello con i giallorossi, importante per le zone nobili della classidica. Il 20 gli uomini di Pioli saranno poi attesi dall'Udinese, prima di chiudere il mese di gennaio con la non semplice partita contro il Bologna del 27 gennaio.

Il calendario di gennaio del Milan