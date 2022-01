Milan, tutto in 180 minuti: il crocevia della stagione è ora

Tutto, o quasi, in 180 minuti. Potrebbe decidersi già nelle prossime due partite il campionato del Milan, con i rossoneri, reduci dal ko interno tra le polemiche contro lo Spezia, attesi da due crocevia fondamentali per il prosieguo della stagione. Il Diavolo affronterà infatti prima la Juventus a San Siro e poi, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l'Inter di Simone Inzaghi in un incandescente scontro diretto per lo scudetto. Due gare che, in un senso o nell'altro, marchieranno a fuoco l'annata degli uomini di Pioli.

Milan, prima la Juventus e poi l'Inter: tutto in 180 minuti

Sia chiaro, dopo le gare contro bianconeri e nerazzurri nulla sarebbe già ufficialmente definito, visto che rimarrebbero ancora quattordici partite da giocare, ma la sensazione è che i prossimi 180 minuti possano rappresentare l'effettiva chiave volta della stagione rossonera. Se il Milan, nelle peggiori delle ipotesi, dovesse incassare due sconfitte o raccogliere appena un punto il discorso scudetto, probabilmente, inizierebbe a lasciare il tempo che trova, con Ibrahimovic e compagni che, al contrario, dovrebbero preoccuparsi soprattutto di difendere un piazzamento Champions.

Completamente diverso il discorso se i rossoneri dovessero raccogliere quattro o addirittura sei punti: in quel caso gli uomini di Pioli non potrebbero più nascondersi, lanciando ufficialmente il guanto di sfida all'Inter. Proprio lo scontro diretto con i nerazzurri assume un'importanza enorme: anche in caso di passo falso contro la Juventus, il Milan avrebbe l'occasione di rimettersi in carreggiata battendo gli uomini di Inzaghi. Ma per pensare all'Inter c'è tempo: prima, per il Diavolo, c'è l'ostacolo Juventus.