Milan, a caccia di conferme: il calendario di marzo

Un Milan rinato, quello visto nelle ultime settimane. I rossoneri, dopo il disastroso inizio di 2023, sono tornati ad inserire le marce alte con le ultime quattro vittorie consecutive contro Torino, Tottenham, Monza e Atalanta, sfide tutte portate a termine a porta inviolata. Un trend positivo che ha permessso alla formazione di Stefano Pioli di riportarsi al secondo posto della classifica di serie A, con Tonali e compagni adesso a pari merito con l'Inter, sconfitta nell'ultimo turno a Bologna. Progressi che il Diavolo sarà ancora chiamato a confermare nel mese di marzo.

Milan, il calendario di marzo

Il nuovo mese, per il Milan, inizierà con la sfida del Franchi contro la Fiorentina, in programma sabato 4. Una gara non priva di insidie, dato che i viola, autori di una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative, dovranno raccogliere punti per allontanarsi dalle parti basse della classifica. Alla partita in terra toscana seguirà la trasferta inglese sul campo del Tottenham, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: un match in cui il Diavolo cercherà di difendere il preziosissimo 1-0 conquistato a San Siro all'andata. La formazione di Pioli sarà quindi poi impegnata lunedì 13 contro la Salernitana di Paulo Sousa, squadra alla ricerca di punti salvezza. Il mese di marzo, prima della sosta per le Nazionali, si concluderà per i rossoneri con il match di Udine, in programma sabato 18 alla Dacia Arena.

Questi, nel dettaglio, gli impegni del Milan nel mese di febbraio: