Milan, tra campionato ed Europa League: il calendario di marzo

Un pareggio che lascia molto amaro in bocca, quello raccolto nella serata di domenica 25 febbraio dal Milan contro l'Atalanta. I rossoneri, passati subito in vantaggio con una rete di Leao, sono stati riacciuffati dal contestato penalty trasformato da Koopmeiners. Un risultato che costringe la formazione di Stefano Pioli a scivolare a -4 dal secondo posto occupato dalla Juventus, vittoriosa in extremis contro il Frosinone.

Milan, il calendario di marzo

Il Milan, adesso, sarà atteso da un mese ricco di impegni. I rossoneri, venerdì 1 marzo, faranno visita alla Lazio in una sfida sempre insidiosa, con i biancocelesti che cercheranno di conquistare l'intera posta in palio per continuare a sperare in un posto Champions. Il 7, invece, il Diavolo affronterà a San Siro lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, mentre tre giorni più tardi sarà la volta del match interno contro un Empoli rinfrancato dalla cura Nicola. Il mese di marzo, per il Milan, si chiuderà poi con tre trasferte consecutive: prima il ritorno contro lo Slavia Praga, poi l'impegno a Verona ed infine la sfida al Franchi con la Fiorentina.

Questo, nel dettaglio, il calendario del Milan nel mese di marzo: