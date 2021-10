Milan, un mese di fuoco: Roma, derby e Champions nel calendario rossonero

Ancora una vittoria. Il Milan, nella decima giornata di Serie A, ha superato per 1-0 il Torino volando al comando solitario della classifica in attesa della gara del Napoli, atteso nella serata di giovedì 28 ottobre dalla sfida interna contro il Bologna. Un successo arrivato al termine di una partita non brillantissima da parte dei rossoneri, che hanno però saputo capitalizzare al meglio le occasioni avute. Da grande squadra. E proprio il prossimo mese dirà se il Diavolo è davvero diventato grande: nel giro di poche settimane la formazione di Pioli è infatti attesa da una serie di sfide di fuoco, che molto diranno sul futuro dei rossoneri.

Milan, trenta giorni di fuoco

Il Milan, già domenica prossima, farà visita all'Olimpico alla Roma di José Mourinho, che sul proprio campo è già stata capace di bloccare sullo 0-0 il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti. I rossoneri, poi, ospiteranno mercoledì 3 novembre a San Siro il Porto in una gara decisiva per il loro destino europeo: Ibrahimovic e compagni, dopo aver incassato tre sconfitte nelle prime tre gare del girone, sono infatti costretti alla vittoria per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale.

Sarà poi la volta dell'infuocato derby contro l'Inter (domenica 7 novembre), prima della sosta per gli impegni delle nazionali che permetterà al Diavolo di ricaricare le batterie in vista delle delicate sfide contro Fiorentina (sabato 20 novembre) e Atletico Madrid (mercoledì 24 novembre). Una serie di impegni che promettono scintille, al termine dei quali sapremo se questo Milan può sognare davvero in grande.

Milan, il calendario fino a fine novembre