Milan, novembre è già decisivo: il calendario

Terza gara consecutiva senza vittorie per il Milan. I rossoneri, nella decima giornata di serie A, non sono andati oltre il pari per 2-2 al Maradona di Napoli, con gli uomini di Stefano Pioli che si sono fatti rimontare il doppio vantaggio. Un risultato che ha fatto scivolare il Diavolo al terzo posto della classifica, a -3 dall'Inter capolista. Una situazione che costringerà Giroud e compagni a non sbagliare nei prossimi impegni, con un mese di novembre che, almeno in Europa, si preannuncia già decisivo.

Il calendario

Il nuovo mese, per il Milan, si aprirà con la partita interna contro l'Udinese, in programma sabato 4 novembre. Una sfida sulla carta abbordabile, dato che i friulani, ancora a secco di vittorie, navigano in piena zona retrocessione. Martedì 7, invece, sarà la volta del match di Champions contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique: gara in cui per i rossoneri sarà pressoché obbligatorio conquistare un risultato positivo per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi. Il Diavolo sarà poi impegnato contro Lecce (11 novembre) e Fiorentina (25 novembre), prima di chiudere il mese con il delicato impegno di San Siro contro il Borussia Dortmund, in programma martedì 28.

Questo, nel dettaglio, il calendario del Milan nel mese di novembre: