Milan, ottobre di fuoco: il calendario dopo la sosta

Si è chiuso con l'amara sconfitta interna per 1-2 contro il Napoli il mese di settembre del Milan. I rossoneri, nell'ultima gara prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, si sono arresi agli azzurri in quello che era il big match della settima giornata del campionato di Serie A. Un ko che ha fatto scivolare gli uomini di Stefano Pioli al quarto posto della classifica a braccetto con la Lazio, a -3 dalla vetta occupata proprio dai partenopei insieme all'Atalanta. Alla ripresa, dunque, il Diavolo sarà chiamato ad un pronto riscatto per rimanere attaccato al treno di testa.

Milan, big match in campionato e Champions League

Quello di ottobre, per il Milan, sarà un mese particolarmente impegnativo. Dopo la gara sulla carta abbordabile sul campo dell'Empoli, in programma il primo del mese, i rossoneri saranno attesi da un terzetto di partite di fuoco: prima la sfida di Champions League a Stamford Bridge contro il Chelsea, poi quella di campionato a San Siro contro la Juventus e infine, sempre al Meazza, nuovamente contro i Blues. Il calendario dei rossoneri proseguirà poi con la trasferta di Verona, la partita interna contro il Monza ed il match sul campo della Dinamo Zagabria, prima di chiudere il mese di ottobre a Torino contro i granata.

Milan, il calendario completo di ottobre

Questo il calendario completo del Milan nel mese di ottobre: