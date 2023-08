Milan, alle porte un settembre di fuoco: il calendario

La nuova stagione, per il Milan, è iniziata nel migliore dei modi. I rossoneri, nelle prime due giornate di campionato, hanno conquistato altrettante vittorie superando prima il Bologna per 2-0 al Dall'Ara e poi il Torino per 4-1 a San Siro. Un ruolino di marcia netto che pone la formazione di Stefano Pioli, rivoluzionata dal mercato, al comando della classifica insieme a Napoli e Verona (a quota 6 potrebbe portarsi anche l'Inter, attesa nel posticipo del lunedì sera dal Cagliari). Risultati a cui il Diavolo vorrà dare continuità anche in un mese, quello di settembre, che si preannuncia infuocato.

Milan, il calendario di settembre

Il nuovo mese, per il Milan, si aprirà infatti con la delicata trasferta dell'Olimpico contro la Roma di José Mourinho, reduce da appena un punto conquistato nelle prime due giornate. I giallorossi potrebbero presentarsi all'appuntamento rinforzati dall'arrivo di Romelu Lukaku: la trattativa tra i capitolini da una parte ed il Chelsea ed il belga dall'altra, infatti, sta vivendo proprio in queste ore le sue fasi cruciali.

I rossoneri, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torneranno poi in campo il 16 settembre per il derby contro l'Inter: una sfida che potrebbe rappresentare già un primo spartiacque, soprattutto a livello psicologico, con il Diavolo chiamato a vendicare le ultime stracittadine a tinte nerazzurre. Il Milan, infine, chiuderà il mese di settembre con l'impegno interno contro il Verona, vera e propria sorpresa di questo avvio di stagione, e la trasferta sul campo del Cagliari.

Questo, nel dettaglio, il calendario completo del mese di settembre: