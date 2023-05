Milan, tra campionato e Champions: il calendario fino al termine della stagione

L'obiettivo quarto posto in campionato ed il sogno Champions in Europa. Un finale di stagione senza respiro quello che vivrà il Milan, con i rossoneri attesi da infuocate (e decisive) sfide il cui esito potrebbe cambiare completamente, in un senso o nell'altro, il giudizio sull'intera annata degli uomini di Stefano Pioli.

Campionato e Champions League, tutti gli impegni del Milan

Lo sprint finale di stagione, per il Milan, inizierà questo mercoledì 3 maggio, quando i rossoneri ospiteranno a San Siro la Cremonese. Tre giorni più tardi, sempre di fronte al proprio pubblico, Calabria e compagni affronteranno la Lazio in un delicato scontro diretto in chiave quarto posto. Sarà quindi la volta del doppio derby di Champions contro l'Inter, inframezzato dalla trasferta sul campo dello Spezia. Il campionato del Diavolo si chiuderà poi con le partite contro Sampdoria (in casa), Juventus (in trasferta) e Verona (in casa). Una stagione che il Milan, tuttavia, spera di poter terminare solamente il 10 giugno, quando, a Istanbul, si disputerà la finale di Champions League.

Il calendario

Di seguito, nel dettaglio, tutti gli impegni del Milan da qui al termine della stagione: