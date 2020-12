Milan-Celtic, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Obiettivo tre punti. Il Milan, nel tardo pomeriggio di giovedì 3 dicembre (fischio d'inizio alle 18.55), ospiterà allo stadio San Siro il Celtic nella quinta giornata del gruppo H di Europa League. Una sfida nella quale i rossoneri, attualmente secondi in classifica con i loro sette punti (uno in meno del Lille e uno in più dello Sparta Praga) andranno a caccia della vittoria per fare un ulteriore passo verso la conquista del pass per i sedicesimi di finale. La gara di andata, giocatasi lo scorso 22 ottobre, terminò con il punteggio di 3-1 in favore della formazione di Pioli.

Milan-Celtic, le ultime

Il Milan ritrova in panchina Stefano Pioli, guarito dal Covid. Il tecnico si affiderà al 4-2-3-1 con Rebic sostenuto in attacco da Diaz, Calhanoglu e Hauge. In mezzo al campo spazio per Tonali insieme a Kessié, mentre in difesa turno di riposo Calabria, Kjaer ed Hernandez, sostituiti da Conti, Gabbia e Dalot. Stesso modulo anche per gli scozzesi di Lennon, con il tridente Christie, Ntcham ed Elyounoussi che agirà alle spalle di Edouard.

Milan-Celtic in tv e streaming

La partita Milan-Celtic verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, che permette la visione delle gare di Europa League attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Milan-Celtic, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Diaz, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

Celtic (4-2-3-1): Bain; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; Brown, McGregor; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon