Milan, il punto sulle cessioni

Con quello di Yunus Musah, per il quale manca ormai soltanto l'ufficialità, il Milan ha chiuso l'ottavo acquisto della sua scoppiettante sessione estiva di mercato. In attesa di puntellare la rosa con un altro centrale, un terzino sinistro ed, eventualmente, una punta, l'attenzione dei rossoneri si concentra adesso sul fronte uscite per trovare una sistemazione ai giocatori ormai ai margini del progetto. Una lista, quella degli elementi con la valigia in mano, piuttosto lunga, che comprende Charles De Ketelaerem Mattia Caldara, Fodé Ballo-Touré, Yacine Adli, Junior Messias, Divock Origi e Marko Lazetic (già ceduto invece Ante Rebic, passato al Besiktas).

I giocatori in uscita

La cessione più imminente, in questo momento, sembra quella di De Ketelaere, completamente anonimo nella passata stagione. Il Diavolo ha già raggiunto l'accordo con l'Atalanta per il prestito oneroso a tre milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Adesso si attende solamente l'ok del belga, che alla corte di Gasperini potrebbe avere la giusta occasione per rilanciarsi dopo un'annata no.

Potrebbero lasciare Milanello nelle prossime ore anche Ballo-Touré, seguito ormai da diversi giorni da Bologna e Werder Brema, e Junior Messias, che potrebbe trasferirsi al Torino. Possibile destinazione italiana anche per Adli, monitorato dalla Salernitana oltre che dagli olandesi dell'Ajax. Sul conto di Caldara, invece, ha messo gli occhi il Besiktas, alla ricerca di un rinforzo nel reparto difensivo.

Ancora in stand-by, infine, le posizioni relative a Divock Origi e Marko Lazetic. Sul belga hanno effettuato dei sondaggi alcuni club arabi e inglesi, con il Milan che attende però ancora una vera e propria offerta, mentre tutto tace sul conto del centravanti serbo, reduce dall'esperienza in prestito, priva di acuti, all'Altach.