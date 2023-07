Calciomercato Milan, tutti i giocatori in uscita

Tra i club più attivi sul mercato, almeno fino a questo momento, c'è sicuramente il Milan. I rossoneri, che hanno già piazzato i colpi Loftus-Cheek, Reijnders, Sportiello, Romero, Pulisic e Okafor, hanno ormai chiuso anche per l'esterno nigeriano Samuel Chukwueze, in arrivo dal Villarreal per una cifra attorno ai 20 milioni di euro più bonus. Oltre che sul fronte entrate, il Diavolo è però chiamato ad operare anche in uscita, con diversi elementi che sembrano destinati a breve a cambiare aria.

Partiamo dagli esuberi "ufficiali", ovvero quei giocatori neanche convocati dal tecnico Stefano Pioli per la tournée statunitense: Ante Rebic, Divock Origi, Marko Lazetic e Mattia Caldara. Il croato, il cui rendimento è andato progressivamente calando nelle ultime due stagioni, è stato cercato dal Fenerbahce, interessato ad un eventuale prestito. Tutto tace, invece, per quanto riguarda il belga ed il serbo, reduci entrambi da una stagione disastrosa: l'ex Liverpool, con la maglia del Milan, ha segnato appena due reti, mentre Lazetic ha chiuso senza acuti la sua esperienza in prestito in Austria all'Altach. Per quanto riguarda Caldara, invece, si cerca una sistemazione a titolo definitivo dopo i prestiti con Spezia e Venezia.

Altro addio immininte è quello di Ballo-Touré, che non è riuscito ad imporsi come un vice Hernandez di affidamento. Sul suo conto, in questi giorni, hanno manifestato interesse Fulham e Bologna, con il senegalese che preferirebbe la destinazione emiliana. In uscita, poi, anche Adli, che ha visto il campo con il contagocce nell'ultima annata.

Ci sono infine da risolvere le posizioni relative a De Ketelaere e Messias. Il belga, arrivato in pompa magna la scorsa estate, è stato un vero e proprio flop nella passata stagione, tanto che il Milan potrebbe già cederlo a titolo definitivo (su di lui c'è il Psv Eindhoven), mentre il brasiliano, che negli ultimi due anni è riuscito ad apportare il suo contributo alla causa rossonera, potrebbe lasciare Milano vista la fitta concorrenza nel suo ruolo.