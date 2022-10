Milan-Chelsea, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La scorsa settimana, a Stamford Bridge, non c'è stata partita, con i Blues capaci di imporsi con un secco 3-0, ma a San Siro, il Milan, proverà a scrivere una storia diversa. Quella con il Chelsea, in programma martedì 11 ottobre alle 21 e valevole per la quarta giornata del girone E di Champions League, sarà una gara importantissima per i rossoneri, al momento secondi a fianco proprio degli inglesi con i loro 4 punti. Il Diavolo, reduce dalla bella affermazione in campionato contro la Juventus, ha infatti bisogno di un risultato positivo per non complicare la propria strada verso gli ottavi di finale.

Milan-Chelsea, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Chelsea, sarà costretto a fare a meno di De Ketelaere, messo ko da un risentimento muscolare, oltre che di Maignan, Calabria, Saelemaekers, Kjaer, Ibrahimovic e Florenzi (potrebbe invece tornare nell'elenco dei convocati Messias). Nel 4-2-3-1 rossonero, quindi, ci sarà ancora spazio per Diaz sulla trequarti insieme a Krunic e Leao in appoggio all'unica punta Giroud. A centrocampo Bennacer con Tonali, mentre la linea difensiva sarà formata da Kalulu, Gabbia, Tomori ed Hernandez. In porta Tatarusanu.

Milan-Chelsea, le scelte di Potter

Potter, dall'altra parte, sarà privo di Kanté e Fofana e si affiderà al 3-4-2-1. In difesa, a protezione del portiere Kepa, ci saranno Chalobah, Thiago Silva e Koulibaly, mentre in mezzo al campo spazio per Jorginho e Kovacic (ma attenzione alla candidatura di Loftus-Cheek) con James e Chilwell sulle corsie esterne. Mount e Sterling sono invece in vantaggio su Ziyech e Havertz per agire alle spalle di Aubameyang in attacco.

Milan-Chelsea, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang. All. Potter

Milan-Chelsea, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su MediasetPlay e su sportmediaset.mediaset.it.