Il Milan vince lo scudetto se: le combinazioni dell'ultima giornata

A novanta minuti dal sogno. Il Milan di Stefano Pioli è ad un solo punto dalla conquista di quello scudetto che, nella Milano rossonera, manca addirittura dal 2011. Il Diavolo, che nell'ultima giornata sarà atteso al Mapei Stadium dal Sassuolo, ha infatti due punti di vantaggio sull'Inter, impegnata a San Siro contro la Sampdoria, e può contare sullo scontro diretto favorevole nei confronti dei nerazzurri (pareggio per 1-1 all'andata, vittoria per 2-1 nel ritorno): una situazione che permetterà a Giroud e compagni di conquistare il tricolore anche in caso di arrivo a pari punti con i cugini.

Milan campione d'Italia se: le combinazioni

Il Milan, a questo punto, potrà quindi contare su due risultati su tre contro il Sassuolo: i rossoneri sarebbero infatti certi di conquistare lo scudetto sia in caso di vittoria che di pareggio con il Sassuolo, a prescindere dall'esito di Inter-Sampdoria. Il Diavolo potrebbe addirittura laurearsi campione d'Italia anche con una sconfitta: in questo caso, però,l'Inter non dovrebbe battere la Sampdoria. Insomma, il tricolore, per i rossoneri, è ormai ad un passo, ma negli ultimi novanta minuti del torneo sarà vietato sottovalutare il Sassuolo, che nel match di andata tirò un brutto scherzo alla squadra di Pioli espugnando San Siro in rimonta per 1-3 grazie ai gol di Scamacca e Berardi e all'autorete di Kjaer.