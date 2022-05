Scudetto, Milan già campione domenica se: le combinazioni

A quattro punti dallo scudetto. Il Milan, con il successo in rimonta per 3-1 ottenuto sul campo del Verona grazie alla doppietta di Tonali ed alla rete di Florenzi, fa un ulteriore passo verso il tricolore, mantenendo a distanza l'Inter che, nell'anticipo del venerdì, aveva superato per 3-2 l'Empoli. Il titolo di campione d'Italia, per i rossoneri, potrebbe però arrivare già domenica prossima, quando gli uomini di Stefano Pioli ospiteranno a San Siro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Milan, le combinazioni per lo scudetto

Il Milan, in caso di vittoria contro i bergamaschi e di contemporanea mancata affermazione dell'Inter sul campo del Cagliari, sarebbe infatti già certo del primo posto, visto che i rossoneri si porterebbero a 83 mentre i nerazzurri, ad una sola gara dal termine del torneo, rimarrebbero a 79, in caso di pareggio, o 78, in caso di sconfitta. Il Diavolo, tuttavia, potrebbe conquistare lo scudetto anche in caso di pareggio contro l'Atalanta se l'Inter dovesse perdere a Cagliari. In questo caso la classifica vedrebbe il Milan al primo posto a quota 81 con l'Inter seconda a 78. Un divario che potrebbe essere colmato dai nerazzurri, ma inutilmente: Giroud e compagni, in caso di arrivo a pari merito, avrebbero infatti la meglio sui cugini in virtù degli scontri diretti favorevoli. In tutti gli altri casi, invece, il verdetto sarebbe rimandato all'ultima giornata, quando i rossoneri faranno visita al Sassuolo al Mapei Stadium con l'Inter invece impegnata a San Siro contro la Sampdoria