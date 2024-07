Milan, conferenza stampa Fonseca: "Sono qua per vincere. La priorità è il numero 9"

Dopo tanta attesa, comincia la stagione del Milan, con la presentazione del nuovo allenatore per la stagione 2024-2025, in attesa del primo allenamento con la squadra nel pomeriggio. Introduzione Ibrahimovic “Benvenuto a Paulo, oggi finalmente è qui per il primo giorno di attività e allenamento. Oggi parliamo di presente, qualche giorno fa abbiamo parlato di futuro...