Milan, al via la stagione 2023/2024: i convocati per il raduno

Inizierà ufficialmente nella giornata di oggi, lunedì 10 luglio, la stagione 2023/2024 del Milan. I rossoneri, reduci da un'annata al di sotto delle aspettative in patria (diverso il discorso in Europa, dove il Diavolo si è spinto fino alla semifinale di Champions League), si ritroveranno a Milanello per il pranzo alle 12.30. Alle 17, a porte aperte, il primo allenamento. La formazione di Stefano Pioli, a partire dal 20 luglio, sarà poi impegnata nella tournée negli Stati Uniti, dove scenderà in campo in alcune amichevoli di prestigio: il 23 contro il Real Madrid, il 28 contro la Juventus e, infine, il 2 agosto contro il Barcellona.

I convocati per il raduno

Tre i volti nuovi attesi al raduno: Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996 prelevato nei giorni scorsi a titolo definitivo dal Chelsea per circa 16 milioni di euro più quattro di bonus, Luka Romero, attaccante argentino classe 2004 arrivato a parametro zero dalla Lazio, e Marco Sportiello, portiere classe 1992 ingaggiato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'Atalanta. I giocatori impegnati nelle scorse settimane con le rispettive Nazionali si aggregheranno al gruppo nei prossimi giorni, mentre sarà presente Daniel Maldini, in procinto di passare all'Empoli.

Di seguito, nel dettaglio, tutti i convocati (a questi si aggiungeranno diversi giovani).