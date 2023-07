Milan, i convocati per la tournée negli Usa

Proseguirà negli Stati Uniti il lavoro del Milan in preparazione della stagione 2023/2024. I rossoneri, nella giornata odierna, venerdì 21 luglio, partiranno alla volta di Los Angeles, in California. Negli Usa la formazione di Stefano Pioli sarà poi impegnata in alcune amichevoli di prestigio: il 24 luglio contro il Real Madrid, il 28 contro la Juventus ed il 2 agosto, infine, contro il Barcellona. Test che saranno utili al tecnico Stefano Pioli per sperimentare moduli e uomini in vista dell'inizio del campionato, previsto, per il Diavolo, per il prossimo 21 agosto, quando Giroud e compagni affronteranno allo stadio Dall'Ara il Bologna.

I convocati

Il Milan, in queste ore, ha reso noto l'elenco dei convocati per la tournée statunitense. Nella lista non figurano i nomi di Divock Origi, Ante Rebic, Marko Lazetic, Fodé Ballo-Touré e Mattia Caldara, tutti giocatori che non fanno ormai più parte del progetto tecnico. Presenti, invece, i nuovi acquisti Sportiello, Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic e Romero.

Di seguito, nel dettaglio, l'elenco completo dei convocati: