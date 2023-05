Milan-Cremonese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tre punti per la Champions. Il Milan, nella gara in programma mercoledì 3 maggio alle 21 a San Siro e valevole per la 33esima giornata del campionato di serie A, andrà a caccia dell'intera posta in palio con la Cremonese per rilanciare le proprie ambizioni europee. I rossoneri, reduci dal pareggio colto in extremis all'Olimpico contro la Roma, occupano al momento il quarto posto della classifica con i loro 57 punti a pari merito proprio con i giallorossi e l'Inter di Simone Inzaghi. Quella contro gli uomini di Ballardini, quindi, sarà una sfida da vincere per il Diavolo, che, nelle ultime settimane, ha faticato a trovare continuità di rendimento e risultati.

Milan-Cremonese, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro la Cremonese, dovrà fare a meno di Tomori, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto, al centro della difesa, ci sarà spazio per Thiaw, pronto ad affiancare Kalulu. Sulla corsia destra, invece, Florenzi potrebbe far rifiatare Calabria, con Hernandez dall'altra parte. Possibile turno di riposo anche per Tonali, con Bennacer e Krunic a comporre il tandem di centrocampo. Sulla trequarti verso una maglia da titolare De Ketelaere, che, insieme a Leao e Saelemaekers, agirà a supporto di Rebic, in vantaggio su Giroud in ottica turnover.

Milan-Cremonese, le scelte di Ballardini

Ballardini, per la trasferta di San Siro, sarà privo di Quagliata, squalificato per due giornate dopo il rosso ricevuto con il Verona, mentre torna a disposizione Sernicola, che andrà a completare la linea difensiva nel 4-3-1-2 grigiorosso con Vasquez, Lochoshvili e Valeri. A centrocampo Castagnetti in cabina di regia con Pickel e Meité ai lati, sulla trequarti Buonaiuto a supporto del tandem d'attacco formato da Okereke e Dessers.

Milan-Cremonese, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Hernandez; Krunic, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Rebic. All. Pioli

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meité; Buonaiuto; Okereke, Dessers. All. Ballardini

Milan-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Cremonese, in programma mercoledì 3 maggio alle 21 a San Siro e valevole per la 33esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.