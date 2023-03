Milan, un 2023 da incubo: tutti i numeri della crisi

Ancora una sconfitta, la quinta in campionato in questo 2023. Il Milan, nella giornata di sabato, si è arreso per 3-1 alla Dacia Arena all'Udinese confermando tutti i limiti emersi in questi primi mesi del nuovo anno. Un ko che mette sempre più in bilico la qualificazione alla prossima edizione dellla Champions League, dato che i rossoneri, con i loro 48 punti, occupano il quarto posto con appena una lunghezza di margine sulla Roma di Mourinho e tre sull'Atalanta di Gasperini. Per non parlare del ritorno della Juventus, che, malgrado i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, si è già riportata a -7 dal Diavolo. Insomma, gli uomini di Stefano Pioli, se vorranno chiudere il torneo tra le prime quattro, saranno chiamati a cambiare ritmo al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

I numeri della crisi

La crisi del Milan in questo 2023, d'altra parte, emerge chiaramente guardando i numeri. I rossoneri, in dodici partite di campionato giocate, hanno raccolto appena 15 punti, frutto di quattro vittorie (con Salernitana, Torino, Monza e Atalanta), tre pareggi (con Roma, Lecce e Salernitana) e ben cinque sconfitte (con Lazio, Sassuolo, Inter, Fiorentina e Udinese). Dato che pone Giroud e compagni addirittura al dodicesimo posto nella graduatoria dell'anno solare, alle spalle di Napoli (30), Juventus (25), Lazio (22), Sassuolo (20), Roma (20), Inter (20), Atalanta (18), Bologna (18), Monza (18), Fiorentina (18) e Torino (16). Particolarmente preoccupante, poi, i numeri relativi alle reti subite: ben 21 in dodici incontri. Una cifra enorme per una formazione, come quella rossonera, che ha ambizioni Champions.

La sosta, per il Milan, arriva quindi probabilmente al momento giusto, consentendo a Pioli di lavorare con particolare accortezza per ritrovare equilibri e certezze perdute. Di certo, al Milan, serviranno due mesi ad un ritmo ben diverso da quello mostrato nelle ultime settimane per cercare di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League.