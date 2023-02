Milan, un inizio 2023 da zona retrocessione: i numeri della crisi

Se uno guardasse solamente il risultato, potrebbe pensare che il derby della Madonnina, vinto dall'Inter, sia stato giocato sul filo dell'equilibrio. In realtà, il divario in campo tra le due formazioni è stato ben più ampio dello striminzito 1-0 finale, con i nerazzurri che hanno letteralmente dominato la gara contro un Diavolo spento, rinunciatario ed ormai in piena crisi d'identità. La (non) prestazione nella sfida con i cugini ha confermato tutti i problemi di questo Milan, lontano parente di quello capace, nella passata stagione, di conquistare lo scudetto. E la crisi rossonera, ormai, è ben certificata dai numeri di questo disastroso inizio di 2023.

I numeri della crisi

Il Milan, nel nuovo anno, ha vinto solamente una partita, la prima dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Era lo scorso 4 gennaio e la formazione di Stefano Pioli espugnò l'Arechi di Salerno per 1-2 grazie alle reti di Leao e Tonali in apertura. In quell'occasione fu un Milan convincente, capace di dominare per almeno 80 minuti il match, prima del gol di Bonazzoli nel finale. Poi, da allora, il buio. Prima il 2-2 subito in rimonta con la Roma, poi la clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano del Torino in un match giocato in buona parte in superiorità numerica ed il 2-2 di Lecce fino ad arrivare al vero e proprio tracollo fatto di quattro sconfitte consecutive: il 3-0 contro l'Inter in Supercoppa, il 4-0 con la Lazio, il 5-2 con il Sassuolo e, infine, l'1-0, stavolta in campionato, sempre con i cugini nerazzurri.

Un bilancio totale, quindi, di una sola vittoria, due pareggi e ben cinque sconfitte, con soltanto 8 gol fatti e addirittura 20 subiti. Limitandosi al solo campionato, i rossoneri, nelle sei gare del nuovo anno, hanno raccolto appena 5 punti: peggio, fin qui, hanno fatto soltanto Salernitana (4, ma i campani devono ancora disputare la 21esima giornata), Sampdoria (3, anche i blucerchiati devono ancora scendere in campo nella 21esima giornata) e Cremonese (1). Un andamento da zona retrocessione che, senza svolta immediata, mette a serio rischio un piazzamento Champions.