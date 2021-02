Milan-Crotone, le probabili formazioni: i rossoneri ritrovano Calhanoglu

Vincere per conservare la testa della classifica. Questo l'obiettivo del Milan che domenica 7 febbraio, allo stadio San Siro (fischio d'inizio alle 15), ospiterà il Crotone di Stroppa nella 21esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno attualmente due punti di vantaggio sull'Inter, impegnata a Firenze, sei sulla Roma e sette sulla Juventus, con giallorossi e bianconeri che si sfideranno sabato nel big match dell'Allianz Stadium. I pitagorici, invece, occupano l'ultimo gradino della graduatoria, a -3 dalla zona salvezza.

Milan-Crotone, le scelte dei due allenatori

Pioli confermerà il consueto 4-2-3-1, puntando in attacco su Zlatan Ibrahimovic. Alle spalle dello svedese rientra Calhanoglu, con ai suoi lati Saelemaekers ed uno tra Leao e Rebic. In mezzo al campo torna Bennacer dall'inizio a far coppia con Kessié, mentre al centro della difesa, con Kjaer ancora out, spazio per Tomori insieme a Romagnoli. Terzini Calabria ed Hernandez.

Stroppa, dall'altra parte, si affiderà al 3-5-2, con Di Carmine e Ounas in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Simy in attacco. A centrocampo Rispoli, Benali, Zanellato, Vulic e Reca, mentre in difesa ci saranno Magallan, Golemic e Luperto.

Milan-Crotone, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Benali, Zanellato, Vulic, Reca; Di Carmine, Simy. All. Stroppa