Milan, quando inizia la stagione 2023/2024: le date di ritiro e amichevoli

La stagione appena terminata, per il Milan, è stata probabilmente al di sotto delle aspettative. I rossoneri, che si presentavano ai nastri di partenza del torneo con il tricolore cucito sul petto, hanno chiuso il campionato al quarto posto soltanto in virtù della penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze, mentre in Coppa Italia è arrivata una prematura eliminazione già agli ottavi di finale per mano del Torino. È andata invece meglio in Europa, con la formazione di Stefano Pioli capace di spingersi fino alla semifinale di Champions League, dove il Diavolo è stato poi eliminato dall'Inter. Questo, però, non è bastato a Maldini e Massara per salvare il loro posto, con il presidente Cardinale che ne ha deciso l'allontamento dando il via ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione.

Le date di ritiro e amichevoli

La prossima stagione, per il Milan, inizierà il 10 luglio, quando i rossoneri si raduneranno a Milanello. Nei giorni successivi è invece prevista la partenza per la tournée negli Stati Uniti, dove gli uomini di Pioli saranno impegnati in alcune amichevoli: il 23 luglio contro il Real Madrid, il 27 luglio contro la Juventus ed il 1 agosto contro il Barcellona.

Queste, nel dettaglio, tutte le date: