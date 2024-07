Milan, quando inizia la stagione 2024/2025: le date di ritiro e amichevoli

Fare meglio dell'anno passato. I rossoneri, dopo il secondo posto nello scorso campionato di serie A e le premature eliminazioni prima in Champions e poi in Europa League, vogliono alzare l'asticella nel corso della prossima stagione, durante la quale cercheranno di lottare per lo scudetto e di recitare un ruolo non di semplice comparsa in Europa.

Milan 2024/2025, le date di ritiro e amichevoli

La stagione 2024/2025, per il Milan, inizierà lunedì 8 luglio. In quella data, infatti, prenderà il via a Milanello il ritiro dei rossoneri, che saranno guidati in panchina da Paulo Fonseca, subentrato a Stefano Pioli. Il primo test amichevole è in programma per il 20 luglio, quando il Diavolo affronterà in Austria il Rapid Vienna. Il Milan, successivamente, sarà impegnato negli Stati Uniti al Soccer Champions Tour 2024. Negli States affronterà prima il Manchester City a New York il 27 luglio, poi il Real Madrid a Chicago il 31 luglio ed infine il Barcellona a Baltimora il 6 agosto. Nelle prossime settimane, verosimilmente, verranno comunicate le date di altri impegni amichevoli.

Questo, al momento, il calendario completo delle amichevoli prestagionali del Milan: