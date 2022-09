Milan-Dinamo Zagabria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della prima vittoria europea della stagione. Il Milan, dopo il pareggio all'esordio sul campo del Salisburgo, vuole conquistare l'intera posta in palio nella gara contro la Dinamo Zagabria, in programma mercoledì 14 settembre e valevole per la seconda giornata del gruppo E di Champions League. I rossoneri, reduci dal successo contro la Sampdoria in campionato, si presenteranno al match con alcune defezioni e dovranno fare attenzione ai croati, capaci di stupire al debutto battendo per 1-0 il quotato Chelsea. Una sfida, quindi, ricca di insidie.

Milan-Dinamo Zagabria, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro la Dinamo Zagabria, dovrà fare i conti con le assenze di Origi, Rebic e Krunic, oltre che dei lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi. Al centro dell'attacco, nel 4-2-3-1 rossonero, ci sarà quindi ancora spazio per Giroud, chiamato agli straordinari. Alle spalle del francese dovrebbero esserci Diaz (in vantaggio su De Ketelaere), Saelemaekers (in ballottaggio con Messias) e Leao. In mezzo al campo Bennacer con Tonali, mentre in difesa, sulla corsia destra, ci sarà spazio per Dest al posto di Calabria, con il reparto poi completato da Tomori, Kalulu ed Hernandez. Tra i pali Maignan.

Milan-Dinamo Zagabria, le scelte di Cacic

Cacic, dall'altra parte, si affiderà al 3-5-2, con la coppia di attacco formata da Orsic e Petkovic. In mezzo al campo Misic in cabina di regia, affiancato da Ademi e Ivanusec. Ristovski e Ljubicic sulle corsie esterne, mentre il pacchetto difensivo sarà formato da Moharrami, Sutalo e Peric. In porta Livakovic.

Milan-Dinamo Zagabria, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Dest, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Moharrami, J. Sutalo, Peric; Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsis, Petkovic. All. Cacic

Milan-Dinamo Zagabria, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Dinamo Zagabria sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La sfida della Red Bull Arena sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.