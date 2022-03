Milan - Empoli 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Non era sicuramente la gara da cerchiare sul calendario per ritrovare la vittoria che manca da mesi, ma ancora una volta l'Empoli ha dato buoni segnali per un finale di stagione dove sarà necessario vincere almeno altre due partite per guadagnarsi la salvezza. Nonostante la sconfitta infatti, gli azzurri hanno giocato a San Siro con coraggio, soprattutto nel secondo tempo, riscattando la gara contro il Genoa, dove la formazione di Andreazzoli aveva invece sofferto per quasti tutto l'arco della gara. La squadra di Andreazzoli rimane quindi ferma a quota 32 punti, e sarà fondamentale cercare di fare punti già dalla prossima gara, dove al Castellani arriverà l'Hellas Verona, non un cliente semplicissimo per tornare a fare i tre punti.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Tonali, Bennacer (43' st Krunic); Messias (27' st Saelemaekers), Kessie (27' st Brahim Diaz), Leao (38' st Rebic); Giroud (38' st Ibrahimovic). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Romagnoli, Castillejo, Maldini. Allenatore: Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi (18' st Stojanovic), Romagnoli, Luperto, Cacace (18' st Parisi); Zurkowski, Asslani, Bandinelli (26' st Benassi); Bajrami (26' st Di Francesco), Henderson (18' st Cutrone); Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Ismajli, Tonelli, Viti, Stulac, Verre, La Mantia. Allenatore: Andreazzoli.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

MARCATORE: 19' pt Kalulu (M).

NOTE: Ammonito: Tonali (M). Recupero: 2' pt, 5' st.

