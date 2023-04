Milan-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La roboante vittoria esterna sul campo del Napoli ha dato nuovo entusiasmo al Milan, chiamato adesso a dare continuità ai propri risultati. I rossoneri, terzi in classifica con un punto di vantaggio su Inter e Roma, andranno a caccia dell'intera posta in palio nel match interno contro l'Empoli, in programma venerdì 7 aprile alle 21 e valevole per la 29esima giornata del campionato di serie A. Una sfida sulla carta agevole, anche se gli uomini di Stefano Pioli dovranno prestare attenzione ai toscani, tornati al successo nell'ultimo turno nella sfida interna contro il Lecce: gli azzurri, in posizione tranquilla di classifica, si presenteranno a San Siro con la forza dei nervi distesi.

Milan-Empoli, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro l'Empoli, è pronto a confermare il 4-2-3-1 visto al Maradona contro il Napoli. Possibile turno di riposo per Diaz, con De Ketelaere che potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto. Insieme all'ex Bruges, sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Giroud, dovrebbe esserci spazio per Saelemaekers e Leao. In mezzo al campo Bennacer (favorito su Krunic) al fianco di Tonali, mentre al centro della difesa dovrebbe rivedersi Thiaw insieme a Tomori, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. Maignan tra i pali.

Milan-Empoli, le scelte di Zanetti

Zanetti, privo dello squalificato Tonelli, si affiderà al 4-3-1-2, con Baldanzi ad agire alle spalle del tandem offensivo formato da Caputo e Satriano. Linea di centrocampo composta da Akpa Akpro, Marin e Bandinelli, mentre in difesa ci saranno Ebuhei, Ismajli, Luperto e Parisi. Tra i pali Perisan.

Milan-Empoli, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti

Milan-Empoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Empoli, in programma venerdì 7 aprile alle 21 a San Siro e valevole per la 29esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky il canale di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.