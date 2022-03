Milan-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tre punti per proseguire nella marcia verso lo scudetto. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 12 marzo, alle 20.45, ospiterà a San Siro l'Empoli nella gara valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci dal blitz sul campo del Napoli, che ha permesso a Giroud e compagni di portarsi al primo posto solitario in classifica. Alle spalle del Diavolo, a due lunghezze di distanza, si trova adesso l'Inter, che viaggia però con una gara in meno. La formazione di Pioli, per evitare un possibile controsorpasso da parte dei nerazzurri, non può quindi sbagliare.

Non può però sbagliare neanche l'Empoli, reduce dal pareggio contro il Genoa e senza vittorie in campionato addirittura dallo scorso 13 dicembre. Gli azzurri possono vantare un vantaggio ancora rassicurante sulla zona retrocessione (+10 sul Venezia terzultimo), ma hanno bisogno di muovere la classifica per non correre il rischio di venire risucchiati nel finale di stagione nella lotta per non retrocedere.

Milan-Empoli, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro l'Empoli, dovrà fare a meno di Theo Hernandez, fermato per una giornata dal giudice sportivo, e di Bakayoko, ai box per infortunio. Il modulo di partenza sarà ancora una volta il consueto 4-2-3-1, con Giroud preferito al recuperato Ibrahimovic al centro dell'attacco. Alle spalle del francese certi del posto Diaz e Leao, con l'altra maglia contesa da Saelemaekers (in leggero vantaggio) e Messias. In mezzo al campo probabile turno di riposo per Tonali, con il tandem formato da Bennacer e Kessie. Linea difensiva composta da Calabria, Kaluli, Tomori e Florenzi, tra i pali Maignan.

Milan-Empoli, le scelte di Andreazzoli

Andreazzoli, dall'altra parte, sarà privo degli infortunati Haas, Marchizza ed Ekong. Il modulo iniziale sarà il 4-3-1-2, con Bajrami ad agire alle spalle del tandem d'attacco formato da Pinamonti ed Henderson (in vantaggio su Di Francesco e Cutrone). A centrocampo spazio per Zurkowski, Asllani e Bandinelli, in difesa Stojanovic, Tonelli, Luperto e Parisi. Vicario in porta.

Milan-Empoli, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Henderson, Pinamonti. All. Andreazzoli

Milan-Empoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Empoli sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.