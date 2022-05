Milan - Fiorentina 1-0: tabellino e dove vedere gli highlights

Il Milan non si arresta e vede lo scudetto: 1-0 a San Siro sulla Fiorentina. Il terzo ko di fila per i viola, per cui l'Europa si fa a questo punto sempre più difficile.

Nella bolgia dello stadio milanista, i ragazzi di Italiano hanno mostrato un atteggiamento nettamente diverso rispetto alle due partite perse contro Salernitana e Udinese, riuscendo anche a creare delle difficoltà alla capolista. Come spesso le è accaduto, però, la Fiorentina ha avuto il torto di non concretizzare le occasioni create, pagando dazio al primo vero errore, questa volta capitato a Terracciano.

La cronaca

Partenza lanciata della Fiorentina, subito in pressione offensiva con Gonzale per Biraghi, al cross per Cabral che prova la rovesciata ma trova l'opposizione di Tomori. Subito giallo per Maleh, ammonito per aver disturbato il rinvio di Maignan. Al 7' il Milan si affaccia in avanti e segna con Theo Hernandez ma Valeri annulla per offside del francese. All'11' la Fiorentina sfiora il vantaggio con Igor su azione da corner: Biraghi calcia, controllo e sinistro secco del brasiliano ma la palla sfila di pochissimo alla sinistra di Maignan, incredibile occasione sciupata dai viola. Un minuto più tardi, sul versante opposto, ancora pericoloso Hernandez, questa volta al tiro da posizione defilata col pallone che finisce sull'esterno della rete. Clamorosa chance di passare in vantaggio per i rossoneri superato da poco il quarto d'ora: Kessié pesca l'inserimento in area di Giroud per vie centrali mettendo il francese a tu per tu con Terracciano ma la sua conclusione manca lo specchio della porta. Al 21' pericoloso Saponara che riceve palla al limite sinistro dell'area, si accentra e calcia trovando la respinta di Maignan. Superata la mezz'ora è di nuovo il Milan a farsi vivo nella metà campo toscana: Hernandez va via a sinistra e crossa al centro, Terracciano respinge e la palla arriva a Kessié che però calcia alto. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in pressione offensiva dopo un minuto di recupero ma le squadre rientrano negli spogliatoi a reti bianche.

Cambio durante l'intervallo per la Fiorentina: Italiano toglie Venuti già ammonito, rimpiazzandolo con Martinez Quarta. La prima occasione della ripresa è di marca rossonera: azione avvolgente da Diaz a Giroud col pallone che finisce a Leão, la conclusione del portoghese è però imprecisa. Tiene alta la pressione la squadra dell'ex Pioli: al 52' ci prova Kessié con un tiro dal lato sinistro dell'area, Terracciano si oppone con i piedi. Un minuto più tardi Tonali serve Hernandez in profondità, il francese controlla e calcia dopo l'ingresso in area ma spara alto. Girandola di cambi verso l'ora di gioco: nel Milan dentro Krunic e Rebic per Diaz e Messias, tra i viola dentro l'ex Bonaventura per Maleh. Passano i minuti e arriva anche il momento di Ibrahimovic per Giroud, mentre Italiano inserisce Torreira e Ikoné per Duncan e González. Decisivo il portiere del Milan su un'incornata di Cabral, servito ottimamente da Biraghi. Ultimo cambio per Italiano all'81' con Sottil al posto di Saponara. La partita si sblocca all'82' a favore dei rossoneri: errore di Terracciano sul rinvio, la sfera finisce a Leão che punta Milenkovic e calcia realizzando l'1-0 che infiamma San Siro. Prova a farsi vedere anche Ibrahimovic all'87', alto il suo colpo di testa su assist di Hernandez.

Il tabellino

RETI: 82′ Leao (M).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie (dal 79′ Bennacer); Messias (dal 56′ Rebic), Brahim Diaz (dal 56′ Krunic), Leao; Giroud (dal 66′ Ibrahimovic). All. Stefano Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (dal 46′ Martinez Quarta), Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan (dal 67′ Torreira), Saponara (dall’81’ Sottil); Maleh (dal 59′ Bonaventura), Cabral, Nico Gonzalez (dal 67′ Ikoné). All. Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Paolo Valeri di Roma 2.

AMMONITI: Maleh (F), Venuti (F), Martinez Quarta (F), Bennacer (M).

Milan - Fiorentina 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Milan - Fiorentina 1-0 giocata domenica 1° maggio aprile sono disponibili su Sky Sport