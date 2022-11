Milan-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riscattare il mezzo passo falso di Cremona. Questo l'obiettivo del Milan, che domenica 13 novembre, alle 18, ospiterà a San Siro la Fiorentina nella gara valevole per la 15esima giornata del campionato di serie A, l'ultima prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar. I rossoneri, con il pareggio contro i grigiorossi, sono scivolati a -8 dal Napoli capolista, venendo raggiunti al secondo posto dalla Lazio. Ottimo momento di forma, invece, per i viola, reduci da tre vittorie consecutive che hanno permesso agli uomini di Italiano di portarsi nella parte sinistra della classifica.

Milan-Fiorentina, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro la Fiorentina, ritroverà Giroud ed Hernandez, che hanno scontato la squalifica: i due francesi troveranno spazio dal primo minuto rispettivamente al centro dell'attacco e sulla corsia mancina di difesa nel 4-2-3-1 rossonero. Sulla trequarti, dopo l'iniziale panchina di Cremona, tornerà Leao: insieme a lui Diaz, ancora in vantaggio su De Ketelaere, e Messias. In mezzo al campo Bennacer al fianco di Tonali, mentre al centro della retroguardia ci saranno Kjaer e Tomori, con Kalulu a destra. Tra i pali Tatarusanu.

Milan-Fiorentina, le scelte di Italiano

Italiano, dall'altra parte, sarà ancora privo di Nico Gonzalez, che si rivedrà solamente nel 2023. Al centro dell'attacco, nel 4-2-3-1 viola, Jovic dovrebbe essere preferito a Cabral, con Ikoné, Bonaventura e Kouamé alle spalle del serbo. A centrocampo Amrabat e Mandragora, mentre la linea difensiva sarà formata da Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi. In porta Terracciano.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. All. Italiano

Milan-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.