Milan-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una gara ricca di insidie, da non fallire per difendere il primo posto in classifica. Il Milan, nella giornata di domenica 1 maggio, ospiterà a San Siro la Fiorentina nella 35esima giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 15). Un match in cui i rossoneri andranno a caccia dei tre punti per difendere la vetta dagli assalti dell'Inter, che mercoledì, nel recupero del 20esimo turno, non è riuscita ad operare il sorpasso venendo superata per 2-1 dal Bologna. Vincere, per il Diavolo, significherebbe fare un significativo passo verso lo scudetto.

Dall'altra parte, però, ci sarà una Fiorentina affamata di riscatto dopo la clamorosa debacle contro l'Udinese, con i toscani sconfitti a domicilio dai bianconeri con un pesante 0-4. La formazione di Italiano, a San Siro, cercherà di rialzare la testa andando a caccia di punti preziosi per la zona Europa.

Milan-Fiorentina, le scelte di Pioli

Pioli, in vista del match con la Fiorentina, recupera Bennacer, guarito dalla distorsione alla caviglia riportata nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Il modulo di partenza sarà il consueto 4-2-3-1, con Giroud ancora favorito su Ibrahimovic per un posto al centro dell'attacco. Alle spalle del francese ci sarà spazio per Kessie insieme a Leao ed uno tra Messias (in leggero vantaggio) e Saelemaekers. In mezzo al campo Bennacer con Tonali, mentre non ci saranno novità in difesa, con la coppia centrale formata da Kalulu e Tomori e Calabria ed Hernandez a presidiare le corsie esterne.

Milan-Fiorentina, le scelte di Italiano

Italiano, dall'altra parte, sarà privo di Castrovilli, per il quale la stagione è già finita in seguito al grave infortunio al ginocchio sinistro. Modulo iniziale sarà il 4-3-3, con Gonzalez ed uno tra Saponara ed Ikoné ad agire ai lati di Cabral in attacco. A centrocampo ballottaggio tra Maleh e Bonaventura per completare il reparto con Torreira e Duncan, mentre al centro della difesa dovrebbe esserci Igor insieme a Milinkovic con Odriozola e Biraghi sulle corsie esterne. Tra i pali Terracciano.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Fiorentina (4-3-3: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Cabral, Gonzalez. All. Italiano

Milan-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.